Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu

Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde kazandığı ödülü, "Ben şahsen bu kadınla oynadım diyebileceğim" sözleriyle yorumladı

Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu

Cem Yılmaz, katıldığı bir ödül töreninde her zaman olduğu gibi esprileriyle bulunduğu ortamı paylaşanlara keyifli anlar yaşattı.

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Habertürk'ün haberine göre Cem Yılmaz, esprileriyle çevresindekileri kahkahaya boğarken 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'a övgüler yağdırdı.

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Cem Yılmaz, 76'ncı Cannes Film Festivalinde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül kazanan Merve Dizdar ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi. "Çok önemli bir başarıya imza attı. Yarın öbür gün 'Ben, şahsen bu kadınla oynadım' diyebileceğim."

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