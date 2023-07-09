Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur sessizliği tepki çekti

Usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat ve siyaset dünyasından onlarca başsağlığı mesajı geldi. Ünlü isimler, Özkan Uğur için duygusal mesajlar yayınlarken, birçok filmde birlikte rol alan Cem Yılmaz'ın sessizliği dikkat çekti. Yılmaz'ın ünlü sanatçı için paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur sessizliği tepki çekti

Editör: Özlem KIRAL

Türkiye büyük bir değerini kaybetti! Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özkan Uğur Demet Evgar ve Zafer Algöz başta olmak üzere birçok ünlü isim başsağlığı mesajı yayınlarken, Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyayı ikiye böldü.

vmssldvkm-je2e-cover-jpg.webp

ÖLÜMÜ SESSİZLİĞE BÜRÜDÜ
Özkan Uğur'u "Gora" "A.R.O.G" "Yahşi Batı" "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde rol veren Cem Yılmaz, yakın dostunun ölümü sonrası derin sessizliğe büründü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Birçok ünlü ismin aksine yasını içinde yaşayan Yılmaz'ın paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişi ünlü komedyenin bu hareketini haklı bulurken, bazı kişiler Yılmaz'ın başsağlığı mesajı yayınlaması gerektiğini savundu.

İlgili Haberler
Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar
Bitmek bilmez enerjisiyle Özkan Uğur
Özkan Uğur'un ağladığı duygusal anlar yeniden gündem oldu. Şarkı söylerken sanki hissetmiş
Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor
Özkan Uğur'un can dostu Mazhar Alanson canlı yayında ağlamaktan konuşamadı
Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Ardıç çayı nasıl yapılır? Ardıç çayı faydaları neler? Keşfet
Ardıç çayı nasıl yapılır? Ardıç çayı faydaları neler?
Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar Magazin
Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar
Şiddetli fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı Güncel
Şiddetli fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı
Trabzonspor Flavio'yu kiralık gönderdi Spor
Trabzonspor Flavio'yu kiralık gönderdi
Görevde yükselme sınavı gerçekleşti Yaşam
Görevde yükselme sınavı gerçekleşti
Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor? Keşfet
Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı Yaşam
Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı