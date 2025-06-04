Cem Yılmaz'ın yeni oyuncağı! Kendini şımartmasının bedeli dudak uçuklattı

Eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka krizi yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz motosiklet satın alarak kendisini ödüllendirdi. ABD'den özel olarak getirilen parçalarla birlikte ünlü komedyenin şımarmasının maddi karşılığı, 2 milyon 500 bin liranın üzerinde.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaklaşık bir yıldır 'CEM YILMAZ - CMXXIV' gösterisinin; Türkiye, Avrupa ve ABD turnesinde sahne alıyor.

KENDİSİNİ ŞIMARTMASININ BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Her yaptığıyla olay olan Yılmaz, şimdi de kendisini şımartarak yeni bir motosiklet satın aldı. ABD'den özel olarak getirilen parçalarla birlikte Yılmaz'ın yeni aracının değeri dudak uçuklattı.

Cem Yılmaz, yaklaşık bir yıldır 'CEM YILMAZ - CMXXIV' gösterisinin; Türkiye, Avrupa ve ABD turnesinde sahneye çıkıyor.