Cemal Enginyurt ağzına geleni söyledi! Bu sözler çok konuşulacak

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Hatay Arsuz'da Suriye’de yaşanan alevi katliamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Enginyurt, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın yazdığı hakkında da çok sert konuştu.

“ULAN Ş*REFSİZ K*PEK BİZ SENİ BİLE SAVUNURUZ”

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın yazdığı yazıya büyük tepki gösteren Enginyurt, “İktidar yancısını trolünü bulmuş saldırıyor. “Kendine gazeteci diyen bir k*pek var. Utanmadan diyor ki ‘CHP diyor yine savunacak k*pek buldu.’ Ulan şer*fsiz k*pek biz seni bile savunuruz hayvan hakları için be” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’A SESLENİYORUM: İTİNİ DURDUR”

“CHP olarak zulmün karşısındayız” diyen Enginyurt Suriye’de Colani güçleri ile alevilerin çatışmasına değinen Enginyurt, alevilere zulüm yapıldığını ifade ederek, “Mazlumun yanındayız. Filistin’deki katliama da karşı çıkıyoruz. Suriye’ye de. “Ama Ömer Çelik’e ve Erdoğan’a sesleniyorum: İtini durdur ve bu katliama son ver” dedi.

“ŞU AN BİR KATLİAM VAR”

Enginyurt, açıklamasının devamında şunları söyledi, “Hz. Ali der ki ‘Bir beldede zulüm varsa ya o zulüme engel olun ya da onu duyurun.’ Şu an bir katliam var ve bu katliam varken birileri gazete köşelerinde diyorlar ki ‘Dün Esad da katliam yaparken sesinizi çıkarmadınız.’ Hayır, biz Esad da katliam yaparken sesimizi çıkardık, bugün Alivilere, Nusayrilere katliam yapılırken de sesimizi çıkarıyoruz. Biz Gazze’ye de Filistin’e de sesimizi çıkardık. Nerede insanlık suçu varsa biz karşısındayız.

“K*PEK GİBİ HAVLIYORLAR”

Ama bakıyoruz, birileri o kadar köpekleşti ki aynaya bakarak k*pek gibi havlıyorlar. Bu zulüm düzeni sona erecek. Buradan iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum: Bu kanlı katil El Şara için kefil oldun, HTŞ’ye sahip çıktın, ‘Terör örgütü değil’ dedin. Sahip çıktıkların masum çocukları, kadınları öldürüyor. Öyleyse durdur bunları. Birleşmiş Milletler’den (BM) önce bu katliamı durduracak adamın adı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’a sesleniyorum: İtlerini durdur.”