Cemal Enginyurt: Artık saray Ekrem korkusuyla uyuyamıyor

CHP’nin Çorum’da düzenlediği “Hak, Hukuk, Adalet” mitingine katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hükümeti ve bazı bakanları sert sözlerle eleştirdi. Kadeş Barış Meydanı’ndaki kalabalığa hitap eden Enginyurt, konuşmasında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan tartışmalara değinerek, siyasi iktidarın korku içinde olduğunu öne sürdü.

"SOKAKLARDAN KORKUYORLAR, SALONLARA SIKIŞTILAR"

Miting alanında konuşan Cemal Enginyurt, Çorum’daki katılımın AK Parti’ye bir mesaj olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AK Partililer traktör saymaya alıştı. Çorum meydanında traktör yok ama insan gibi insanlar var. Bu meydan Çorum’un yiğit insanlarıyla dolu. Ama siz artık sokağa çıkamıyorsunuz, salonlardasınız. Korkuyorsunuz. En çok da sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk’ten korkuyorsunuz.”

"YENİ KORKULARI EKREM İMAMOĞLU"

İktidarın yeni korkusunun Ekrem İmamoğlu olduğunu ileri süren Enginyurt, “Artık saray Ekrem korkusuyla uyuyamıyor. Ne oldu diyor, turpun büyüğü nerede? Turpun büyüğü burada, Çorum meydanında,” ifadelerini kullandı.

"YUSUF TEKİN’E TEPKİ: BİR 60 BİN LİRA DAHA VERİRİM"

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik eleştirilerde de bulunan Enginyurt, hakkında açılan tazminat davasına değinerek şu sözleri sarf etti:

“Yusuf Tekin, öğretmenin, gençliğin ve Cumhuriyet’in düşmanıdır. 60 bin liralık tazminat davası açmış. Kazandığında bir 60 bin lira daha veririm, yine söylerim. 20 yıl önce köylerde okul yoktu diyor. Ne içiyorlar merak ediyorum. Rakı, şarap haram dediklerine göre herhalde pudra şekeriyle kafa buluyorlar.”

"BU MEYDANA GELEMEYENLER DE VAR, KORKUYORLAR"

Enginyurt, meydandaki katılımın yanı sıra gelmek isteyip korkan vatandaşların da olduğunu belirtti:

“Gönlümüz sizinle ama korkuyoruz diyenler var. Hapse atılmaktan, işini kaybetmekten korkuyorlar. Dün Karaman’da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş kongre yapacaktı, talimatla iptal edildi. Müdür denen soytarı, yukarıdan gelen talimat kim? Yukarıda sadece Allah var!”

"ÖLMÜŞ BABAYA RÜŞVET İFTİRASI"

CHP’li vekil, Ordu’da yaşanan bir olaya dikkat çekerek yargıya yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Onur Soytürk diye bir kardeşimiz içeri alındı. Hakkında rüşvet aldı diye iftira atıldı. Babası 2021’de ölmüş ama 2024’te rüşveti Atina’daki bankaya yatırmış deniyor. Atina’da banka şubesi bile kalmamış. Bu iftiraların tek sebebi Ekrem İmamoğlu korkusudur.”

"ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRILAR ARTTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirileri de değerlendiren Enginyurt, “Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile uğraşmak yerine verdiği sözleri tutsun,” dedi. Ekonomik zorluklara da dikkat çeken Enginyurt, “Kiralar 20 bin lira oldu, her gün zam, her gün zulüm,” ifadelerini kullandı.

"CHP SAHADA MÜCADELE EDİYOR"

CHP’nin ülke genelinde aktif bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Enginyurt, “Genel Başkanımız Özgür Özel Türkiye’yi karış karış geziyor. Tüm vekillerimiz halkla buluşuyor. Mücadeleyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz,” dedi.