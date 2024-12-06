Cemal Enginyurt beddua yağdırdı: Allah seni kahru perişan eylesin

Kamuoyunda kendisini hoca olarak tanıtan Halil Konakçı “Bu topraklarda Allah demek yasaktı” sözleriyle tepki çekmişti.

Youtube videosunda laiklik ile ilgili açıklamalar yapan Konakçı, “Siz bakmayın bugün ‘yok camileri yıkmadık’ laflarına. Benim evimde 100 – 150 tane belge var. Bu ülkede Allah demek yasaktı. Şimdi ise laikliğin Müslümanlıkla alakası olmadığını cami kürsüsünde, konferans salonlarında, sokaklarda, sosyal medyalarımızda bağırabiliyoruz” diye konuştu.

ENGİNYURT'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Birçok kişinin tepki gösterdiği sözlere bir eleştiri de Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.

Konakçı’nın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Enginyurt, “Büyükbaş Halil Konakçı: “Bu ülkede 'Allah' demek yasaktı” demiş. Allah seni kahru perişan eylesin. TBMM 23 Nisan 1920 yılında dualar, hatimler ve salavatlarla bir cuma günü açıldı. Bu şekilde açılmasını özellikle Atatürk istedi. Sen yalancı ve iftiracısın Halil. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.