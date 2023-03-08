Cemal Enginyurt Berna Laçin’den özür diledi. Siyasetin sert adamı özrünü herkese ilan etti

Sanatçı Berna Laçin’in 2020 yılında Ordu’da sahnelecek ‘Hayal Satıcısı’ isimli tiyatro oyununu sosyal medyadan hedef gösteren iptal ettirmeye çalışan dönemin MHP milletvekili Cemal Enginyurt’tan özür mesajı geldi.

O dönem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Enginyurt, “Ordu’yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta ORDU'DA ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Oda tv den Barış Pehlivana sahip çıkıyor. Ordu yu Ak Parti mi,CHP mi yönetiyor şaşırdık,bu CHP sevgisi nedir?" ifadelerini kullanarak iptal ettirmeye çalışmıştı.

CEMAL ENGİNYURT LAÇİN’DEN ÖZÜR DİLEDİ

MHP’den istifa edip Demokrat Parti saflarına katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bugün yaptığı bir paylaşımla Laçin’den özür dilediğini açıkladı.

BERNA LAÇİN ÖZÜR ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Laçin 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Enginyurt’tan özür beklediğini açıklayarak “Baskıyla oyunumu yasaklatmak isteyen ama kazandığım mücadelem sonrası hala özür beklediğim @cenginyurt52 bugün #kadinlargünü belki özür borcunu ödersin! İhracından 4 ay önce ne dedim “Yakında haksızlığa uğramanın ne demek olduğunu anlarsın o gün ben yine de yanında olurum” ifadelerini kullandı.

Çağrıya olumlu yanıt veren Cemal Enginyurt Laçin’den özür dileyerek “8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum, ÖZÜR DİLERİM.” açıklaması yaptı.

Enginyurt'un paylaşımına Berna Laçin "Teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

İşte o paylaşımlar: