Cemal Enginyurt canlı yayında Bülent Arınç'ı taklit etti

Cemal Enginyurt, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ilk canlı yayınına Habertürk ekranlarında çıkmasını eleştirdi ve AKP hükümetini destekleyen isimlerin Özgür Özel’i övmesine dikkat çekti.

Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında Bülent Arınç’ın taklidini yaptı. Cübbeli Ahmet’in Özgür Özel hakkındaki övgü dolu sözlerini de hatırlatan Enginyurt, "Cübbesiz diyelim çünkü cemaat cübbesini de aldı. Artık cübbesi kalmadı Allah belasını verecek" dedi.

“10 YIL SONRA MI AKLINA GELDİ BÜLENT”

Arınç’ın taklidini yaparken şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir kavga yaratmak istemiyor. Kavgayı şu an CHP kendi içinde yaratıyor. Bunun nefis olduğunu, kibrin artacağını söyledim ve Recep Tayyip Erdoğan tuzak kuruyor. Bu oyuna gelmeyin dedim. Bülent Arınç 10 yıl sonra çıktı dedi ki; Özgür Özel benim onur kahramanım dedi. Benim dedi, hanımın dedi, amcasının dedi cenazesine katıldı dedi. Unutamıyorum onu dedi. La 10 yıl sonra mı aklına geldi Bülent! 10 yıl önce ölmüş amcan! 10 yıldır niye söylemedin de genel başkan olunca söyledin? Niye çünkü vazifesi Özgür Özel’i şişirmek.”

“NEREYE DUA EDECEĞİNİ BİLMİYOR“

Cübbeli Ahmet’in Özgür Özel için kullandığı övgü dolu sözleri hatırlatılan Enginyurt, onun için de şu ifadeleri kullandı:

“Cübbesiz diyelim çünkü cemaat cübbesini aldı, onun cübbesi kalmadı artık Allah belasını verecek. Cübbesiz bize bilenir, böyle biliyorsunuz, beddua ederdi. Beni çok seviyor, bana çok beddua eder cübbesiz! Yani Allah işini biliyor, kabul edilmeyecek duayı Allah bilmez mi, biliyor! Şimdi aynı cübbesiz baktım cemaate de beddua ediyor, mutlu oldum. Mahmut Hoca cemaatine de dua edince dedim ki bu cübbesiz demek ki hakikaten zırtapoz bir şey, nereye dua edeceğini bilmiyor demek ki!"

“CHP’YE TAVSİYEM KENDİ İÇLERİNE BAKSINLAR”

Bu sözlerinin ardından konuyu getireceği yeri de anlatan Enginyurt, CHP’ye bir tavsiyede bulundu:

"CHP içerisinde kavga çıkarmak isteyen asla biz değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne tavsiyem kendi içlerine baksınlar. Bir de artık bu çekişmelerden kurtulsunlar.”