Cemal Enginyurt, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na ağzına geleni söyledi!

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun skandal paylaşımına ağzına geleni söyledi. Enginyurt, son paylaşımında Mehmetalioğlu’na “Suratınıza tüküreceğimiz günleri bekliyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Konser esnasında fenalaşarak yaşamını yitiren Kuzeyin oğlu Volkan Konak için Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu skandal bir paylaşıma imza atmıştı. 58 yaşında hayatını kaybeden Konak için Mehmetalioğlu, “Sahnede gebermiş" demişti. Mehmetalioğlu'nun yaptığı paylaşıma ise tepkiler çığ gibi büyüdü.

ENGİNYURT MÜFTÜYE SAYDIRDI

Tepkilere bir yenisi daha eklendi. CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Mehmetalioğlu’nun skandal paylaşımını sert sözlerle tepki gösterdi. Enginyurt, ilk olarak “İnsanlıktan zerre nasip almamış,şerefini kiraya vermiş Müftü denilen kirli ve karanlık ruh. Volkan sevdiği yerde sahnede ölmüş ve yıllar geçsede hep anılacak. Sen tarihin çöplüğünde GEBERECEKSİN. Ruhun şad olsun Volkan” ifadelerini kullanmıştı.

Çatalca Müftüsü,Volkan Konak için :'Sahnede gebermiş' demiş.

İnsanlıktan zerre nasip almamış,şerefini kiraya vermiş Müftü denilen kirli ve karanlık ruh.

Volkan sevdiği yerde sahnede ölmüş ve yıllar geçsede hep anılacak.

Sen tarihin çöplüğünde GEBERECEKSİN.

Ruhun şad olsun Volkan. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 31, 2025

Bugünkü paylaşımında ise Enginyurt, “Volkan Konak için "gebermiş " diyecek kudurmuş tiplere yazıklar olsun. Sizden insanlık beklemiyoruz. Suratınıza tüküreceğimiz günleri bekliyoruz” şeklinde tepki gösterdi.