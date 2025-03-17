Cemal Enginyurt, Cem Küçük’e ateş püskürttü!

CHP’li Vekil Cemal Enginyurt, yandaş yazar Cem Küçük’ün bugünkü köşe yazısında tarih vererek Halk TV’ye soruşturma açılacağını iddia ettiği yazıya ateş püskürdü. Enginyurt, “Hedef göstermek gazetecilik değil, TETİKÇİLİKTİR. 5 dakika adam olun” dedi.

KÜÇÜK: OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILMASI AN MESELESİ

Yandaş yazar Cem Küçük, bugünkü ‘Önümüzdeki günlerde Halk TV’den kaçan kaçana’ başlıklı köşe yazısında çarpıcı bir iddia atmıştı. Küçük, “Halk TV özellikle Gezi darbe girişimi başarılı olsun diye üç ay yayın yaptı. O yayınları inceleme süreci bitti. Operasyonun düğmesine basılması an meselesi. Ramazan Bayramı’ndan önce olur mu bakacağız.” demişti.

ENGİNYURT: 5 DAKİKA ADAM OLUN

Cem Küçük’e en sert yanıt ise CHP’li Milletvekil Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt X hesabı üzerinden Küçük’ün yazısını adeta bombaladı. Enginyurt, şunları söyledi;

“Kendine gazeteci diyen bir Saray yancısı: Halk TV için soruşturma açılacak diyor. Kim bunlar? Gerçi biz bunları geçmişten tanıyoruz. Fetöcü kanallara çıkıp hedef gösterenler vardı, tıpkı onlara benziyorlar. Hedef göstermek gazetecilik değil, TETİKÇİLİKTİR. 5 dakika adam olun.”