Cemal Enginyurt çıldırdı! ‘O parti kapatılsın’ diyerek verdi veriştirdi

HÜDA PAR, geçtiğimiz günlerde zorunlu eğitimi hedef alan açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, zorunlu eğitim sisteminin bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

HÜDA PAR’ın yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından büyük tepki görürken, konuyla alakalı bir açıklama da Cemal Enginyurt’tan geldi.

“HÜDA PAR ÖZGÜRLÜK DÜŞMANIDIR”

Enginyurt, “HÜDA PAR denilen Hizbullahçı parti, Anayasanın ilk 4 maddesi Türk düşmanlığı Atatürk düşmanlığı derken şimdi de 12 yıllık eğitime göz dikmiş ve 12 yıllık eğitime son verilmeli diyor. Neymiş efendim özgürlükleri kısıtlıyormuş. Hangi özgürlükten yana HÜDA PAR? Kadınların okumasını istemeyen, sokağa çıkmasını istemeyen, bekar kadınlar sahiplenmeli diyecek kadar onursuzca davranış sergileyen HÜDA PAR bireysel özgürlükten yana öyle mi? HÜDA PAR özgürlük düşmanıdır. HÜDA PAR okunmasın cahillik istiyor” dedi.

“HÜDA PAR KAPATILSIN”

Enginyurt cümlesinin sonunda,

Enginyurt,” HÜDAPAR Eğitim düşmanıdır.

HÜDAPAR Cumhuriyet düşmanıdır.

HÜDAPAR Atatürk düşmanıdır.

HÜDAPAR kapatılsın” ifadelerini kullandı.