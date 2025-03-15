Cemal Enginyurt ‘emekli olacak’ diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt ‘emekli olacak’ diyerek açıkladı

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak,” Ekrem İmamoğlu diyor ki: Erdoğan artık abbas yolcu. Ekrem ağrıları başlamış. Emekli olacak” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek Cumhurbaşkanı adayı olarak şehir şehir gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. İmamoğlu, iftarda vatandaşların evine konuk olurken daha sonra ise iktidarı eleştirerek erken seçim için halka konuşmalar yapmaya başladı.

"EKREM AĞRILARI BAŞLADI"

İmamoğlu, yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Zaten dönemi doldu. Vakti bitti. Yaşı geçti. Bir de söyleyeyim Ekrem ağrıları başladı” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ OLACAK"

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, İmamoğlu’nun Erdoğan hakkında yaptığı konuşmayı sosyal medya platformu X hesabından paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu diyor ki:

Erdoğan artık abbas yolcu. Ekrem ağrıları başlamış. Emekli olacak” dedi.

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