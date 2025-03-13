Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın hesabını toz duman etti

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın dün ikramiye sorusuna, verdiği cevapta bin lira attırmasına yönelik sözlerini eleştiren Enginyurt, bazı ürünlerin fiyatını sayarak Saray'la kıyaslama yaptı. Enginyurt ayrıca, Erdoğan'ın halkın halinden anlamadığını vurguladı.

Enginyurt paylaşımında "Emekliye verdiği bin TL'yi bonkörlük sayan Erdoğan beni dolduruşa getirmeyin diyor. Erdoğan herkesi çevresi gibi beş on ballı maaş alıyor sanıyor,Emekli perişan asgari ücretli perişan. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz." ifadelerini kullandı ve video ile de mesajlarını iletti.

İşte Cemal Enginyurt'un dikkat çeken o konuşması;

AKP Genel Başkanı Erdoğan, emekliye bin lira ikramiye vermiş "Daha ne istiyorlar?" diyor, "Beni dolduruşa getirmeyin" diyor. Recep Bey, bin lirayla senin manda yoğurdunla, kestane balın bir günlük alınmıyor. Tayyip Bey, bin lirayla bir kilo hurma, bir kilo zeytin alınmıyor. Tayyip Bey, bin lirayla 1,5 kilo et alınabiliyor. Sen fakirin halinden ne anlarsın?! Saray'da günlük 1,5 milyon liraya iftar vermeye devam et, Saray'da günlük 35 milyon harcamaya devam et ama emekliye gelince "Bin lira neyine yetmiyor ikramiye?" de. Emekliye ikramiye verdin. Memura ne yaptın? Memur'un suçu günahı ne? Memura niye ikramiye vermedin? Kamu işçilerine niye ikramiye vermedin? Madem bu kadar haktan hukuktan bahsediyorsun, emekliyi süründürdüğün yetmiyor, memura, kamu işçisine bile o ikramiyeyi layık görmüyorsun. Recep Bey, kifayetsiz siyasetinle malesef ülkeyi bataklığa götürüyorsun. İnsanları açılığa, yokluğa sevk ettin. Artık yönetemiyorsun. Biz sana sesleniyoruz: "Erken seçim kararı al" Bunun içinde tek yol var: "Erdoğan istifa"