Cemal Enginyurt, fezleke için bir ismi işaret etti: Hesaplaşacağız

Hakkında Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulan Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’a sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Enginyurt, "Bugün yine dokunulmazlığımın kaldırılması için TBMM ye fezleke gönderilmiş” dedi.

"ADALETE SEN HESAP VERECEKSİN"

Hamlenin altından İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun çıktığını iddia eden Enginyurt, "Kimi incitmişim diye baktım, altından Süleyman Soylu çıktı.. Süleyman! Seninle mücadeleden bir adım geri atan namerttir. Gün gelecek, Adalete sen hesap vereceksin. Hesap sormazsak, Gök girsin Kızıl çıksın" ifadelerine yer verdi.

Bugün yine dokunulmazlığımın kaldırılması için TBMM ye fezleke gönderilmiş.

Kimi incitmişim diye baktım,altından Süleyman Soylu çıktı..

Süleyman!

Seninle mücadeleden bir adım geri atan namerttir.

Gün gelecek, Adalete sen hesap vereceksin.

Hesap sormazsak, Gök girsin Kızıl çıksın. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 2, 2024

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen diğer milletvekilleri şöyle:

"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban