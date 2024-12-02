Cemal Enginyurt, fezleke için bir ismi işaret etti: Hesaplaşacağız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt, fezleke için bir ismi işaret etti: Hesaplaşacağız

Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye fezleke sunulan Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Hakkında Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulan Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’a sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Enginyurt, "Bugün yine dokunulmazlığımın kaldırılması için TBMM ye fezleke gönderilmiş” dedi.

"ADALETE SEN HESAP VERECEKSİN"

Hamlenin altından İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun çıktığını iddia eden Enginyurt, "Kimi incitmişim diye baktım, altından Süleyman Soylu çıktı.. Süleyman! Seninle mücadeleden bir adım geri atan namerttir. Gün gelecek, Adalete sen hesap vereceksin. Hesap sormazsak, Gök girsin Kızıl çıksın" ifadelerine yer verdi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen diğer milletvekilleri şöyle:

"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

Son Haberler
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Yürüyüş yaparken ölen doktora hazin tören. Amerikan Hastanesi'nin Başhekimiydi
Yürüyüş yaparken ölen doktora hazin tören. Amerikan Hastanesi'nin Başhekimiydi