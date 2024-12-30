Cemal Enginyurt hakkını kime haram ettiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti’den istifa eden Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, MHP ve AKP arasındaki çözüm süreci açılımını geçmişe dönük hamleleri ile değerlendirdi. Enginyurt, seçimden önce Millet İttifakı’nı terör üzerinden eleştirenlere ilişkin, “Seçim bitti Cumhur İttifakı kazandı. Apo Sayın oldu. Dem Parti Barış elçisi. Pkk konuşulmuyor. Hakkımız haram olsun.” dedi.

ENGİNYURT: HARAM OLSUN

Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt ise Erdoğan’ın yerel seçimde CHP’ye karşın kullandığı terör diline değinerek, “14 Mayıs seçimlerinde,Masanın altında HDP,yanımızda Pkk vardı. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu talimatı Kandilden alıyordu. Millet İttifakı Apo katilini serbest bırakacaktı. Seçim bitti Cumhur İttifakı kazandı. Apo Sayın oldu. Dem Parti Barış elçisi. Pkk konuşulmuyor. Hakkımız haram olsun.” şeklinde sert dille eleştirdi.

14 Mayıs seçimlerinde,Masanın altında HDP,yanımızda Pkk vardı.

CHP ve @kilicdarogluk talimatı Kandilden alıyordu.

Millet İttifakı Apo katilini serbest bırakacaktı.

Seçim bitti Cumhur İttifakı kazandı.

Apo Sayın oldu.

Dem Parti Barış elçisi.

Pkk konuşulmuyor.

Hakkımız haram olsun. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 29, 2024

NELER OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’ye dair, “Kandil'den destek alacaksın ve 14 Mayıs seçimine hazırlanacaksın, milletim bu oyunu bozar.” ifadeleri kullanmıştı.

Seçim bittikten sonra Devlet Bahçeli ile ‘Öcalan açılımı’ başladı. Bahçeli, teröristbaşı Öcalan için “Meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin açılımına ise Erdoğan’dan destek gelmişti.

Son olarak Bahçeli, DEM ile teröristbaşı Öcalan İmralı’da görüşsün çağrısı yaparak süreci farklı boyuta taşımıştı. DEM ile teröristbaşı İmralı görüşmesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Teröristbaşı Öcalan ise meclisi işaret ederek yeni süreçte destek vereceğini belirtti.