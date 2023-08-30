Cemal Enginyurt hem güldürdü hem gerçekleri söyledi

Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı Cemal Enginyurt Artvin’de yaptığı bir konuşma sırasında, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de AKP’ye oy veren vatandaşlara tepki gösterdi. Konuşmasında ekonomiye ve Cumhurbaşkanının yaşam standartları ile vatandaşların yaşam standartlarının aynı olmamasına sitem eden Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

“Millet aç diyor. AKP'ye oy verenler de var aranızda bakıyorum biz millet aç diyoruz ezan susmaz diyor. Biz diyoruz ki memleket battı bayrak inmez diyor. Biz diyoruz ki arkadaş bu kadar zenginleşmenin ne alemi var fakirleri de görün diyoruz.

Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz. Abi biz reisi niye yiyelim lan? Yamyam mıyız biz? Biz diyoruz ki reis ne yiyorsa biz de ondan yiyelim.

O manda yoğurdu yiyor. Kestane balı yiyor. Ejder meyvesi yiyor. Lan biz niye soğan ekmek yiyoruz? Biz de yesek ya bundan..”