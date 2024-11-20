Cemal Enginyurt, iki partiye kapıyı kapattı

Demokrat Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa ettiklerini açıklamışlardı. Demokrat Parti’nin ani kongre kararı alması sebebiyle istifa ettiklerini belirten Enginyurt ve Uzun’un hangi oluşuma veya partiye geçecekleri merak ediliyor. Zafer Partisi, İYİ Parti ve CHP kulislerde iddia ediliyordu. Enginyurt bir gazeteye yaptığı açıklamada Zafer Partisi ve İYİ Parti ile de görüştüğünü belirtirken neden bu tekliflere sıcak bakmadığını açıkladı.

UZUN VE ENGİNYURT İSTİFA ETMİŞTİ

Demokrat Parti (DP)'nin, 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Ardından Cemal Enginyurt bir video paylaşımı ile ‘ani kongre kararı’ gerekçesi ile istifa ettiğini belirtmişti. Aynı şekilde Uzun’da istifasını yazılı açıklama ile duyurmuştu.

“BİR KARAR ALACAĞIZ”

Hangi partiye geçecekleri merak edilen ikili hakkında iddialarda gündeme geliyor. Enginyurt, bir TV yayınında “Kendi arkadaş çevremizle de konuşarak bir karar alacağız. Bu kararı da bizim adımıza millet verecek.” ifadelerini kullanmıştı.

ENGİNYURT’TAN ZAFER PARTİSİ VE İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

Gerçek Gündem’de Ünsal Ergel’e konuşan Enginyurt, Zafer Partisi ve İYİ Parti ile de görüştüğünü belirtti. Enginyurt, neden bu tekliflere sıcak bakmadığını ise, “Bu partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Yani zor gözüküyor. Neden zor gözüküyor? Şimdi mesela Zafer Partisi'yle hangi merkez sağ kurabilirsiniz. Zafer Partisi'ne katılacakmış falan filan ama şimdi ben kendime bakıyorum mesela kendime yani oraya ait görmüyorum.İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Hepimiz takip ediyoruz. Siz de takip ediyorsunuz. Ben bu sabah Müsavat beyi her dinlediğimde ülkü ocakları kongresinde zannediyordum kendimi. Büyük bir coşku, heyecanla kurt gibi uyasım geliyor. Ama merkez sağa hitap etmiyor.” şeklinde yanıtladı.

“ADINI SANINI BİLMEDİĞİM PARTİLER ARADI”

İstifanın ardından yüzlerce telefon aldığını söyleyen Enginyurt, “Adını, sanını bile bilmediğim partilerden aradılar. Bunların dışında Bağımsız Türkiye Partisi var. Genç Parti var. Gençlik bilmem ne partisini var. Yani adını hakikaten bilmediğim bir sürü parti varmış. İyi oldu ama. İki günde Türkiye'de böyle birçok parti olduğunu öğrenmiş oldum” dedi.