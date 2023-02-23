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Cemal Enginyurt istifa listesi paylaştı. Listede Süleyman Soylu da var 

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası iktidarın sınıfta kaldığını ifade eden milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından Süleyman Soylu’nun da yer aldığı bir istifa listesi paylaştı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:24
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Cemal Enginyurt istifa listesi paylaştı

Cemal Enginyurt istifa listesi paylaştı. Listede Süleyman Soylu da var 
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Milli Gazete'nin haberine göre, Demokrat Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt, Kahramanmaraş depremi sonrası AKP’den istifa etmesi gereken Bakanların ve bürokratların listesini paylaştı. Listenin en başında Süleyman Soylu yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ağır depremler neticesinde bir çok insan hayatını kaybederken deprem sonrası yardımların ulaştırılamaması da kamuoyunda tartılan bir mesele oldu. 

Bu durum 1999 Düzce depreminden ders çıkarılmadığını gösterdi. Deprem yine Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ederken Demokrat Parti Ordu Milletvekili depremi yönetmeyen isimlerin listesini yayınlayarak istifa etmeleri gerektiğini belirtti.

İSTİFASI BEKLENEN AKP’Lİ BAKANLAR

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında bir tartışma yaşandığı ifade edilen ve istifa edeceği öne sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu listede Çevre Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yardım kuruluşlarını Başkanları da yer alıyor.

İŞTE DİĞER İSİMLER

Depremi Yönetemeyenler istifa etmeli. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, derhal istifa etmelidir. Yönetemeyen gidecek, yönetenler gelecek.

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