Cemal Enginyurt kararını verdi... Demokrat Parti'den ayrılıyor mu?

Demokrat Parti'den istifa etmesi beklenen Cemal Enginyurt, kararına ilişkin saat 13.00'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

DP'nin, dün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili ANKA'ya konuştu.

"ONA GÖRE KARAR VERECEĞİZ"

Cemal Enginyurt, dün yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanırken, Salih Uzun "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" diye konuşmuştu.

Enginyurt ve Uzun, birkaç gün önce yaptıkları ortak açıklamada, kongre kararının "oldubitti" ile alındığını belirterek, "Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır. Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir. Sonuç itibarıyla yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

ENGİNYURT İSTİFA MI EDİYOR?

Enginyurt, X hesabı üzerinden "Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız." söylemi ile istifa sinyali olarak algılanmıştı.

SAAT 13'DE AÇIKLAMA YAPACAK

Bu sefer Enginyurt'tan yeni bir paylaşım geldi. Enginyurt, Günaydın canım Ülkemin güzel insanları, bugün saat 13:00 ‘da gündeme dair basın açıklaması yapacağım. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." dedi.