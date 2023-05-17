Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını açıkladı

Demokrat Partili Milletvekili Cemal Enginyurt, Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını açıkladı. Enginyurt, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatarak Oğan’ın ilk turdaki oylarının Kılıçdaroğlu’na geleceğini söyledi.

Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destek vereceği tartışılırken, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ikinci turda ne yapacağı merak edilen Sinan Oğan’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OYLARIN TAMAMI GELİR"

Dün akşam Sözcü TV canlı yayınında Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk’ün sorularını cevaplandıran Cemal Enginyurt, 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda gerçekleştirdiği ‘Sinan Oğan’ görüşmesini canlı yayında aktardı.

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’a bir bakanlık verilebileceği görüşünü belirten Cemal Enginyurt'un “Bu oyların tamamı gelir, bu kadar iddialı söylüyorum” dedi.

Enginyurt’un aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, Enginyurt’un hem Sinan Oğan hem de Ümit Özdağ ile görüşme teklifine sıcak baktı.

Cemal Enginyurt, Sinan Oğan seçmeninin Recep Tayyip Erdoğan’a bakış açısıyla ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu.

KILIÇDAROĞLU, ÖZDAĞ’I DAVET ETMEK GEREKİYOR DEDİ

Cemal Enginyurt canlı yayında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü, “Sinan Oğan, hatta Ümit Özdağ'ı da davet etmek gerekiyor” dediğini aktardı.

"SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞMEK YETMİYOR… "

DP’li Cemal Enginyurt sözlerini şöyle devam etti:

“Neden Ümit Özdağ?” diyeceksiniz. Sinan Oğan 2 milyon 700 bin oy almış olabilir ama Zafer Partisi de 1 milyon 300 bin oy aldı. Öyleyse sadece Sinan Oğan ile görüşmek yetmiyor, Ümit Özdağ ile de görüşerek birlik ve beraberlik mesajının ne kadar güçlü verileceğini göstermek gerekir. Kemal Bey memnuniyetle karşıladı. Görüşeceğini ifade etti. O konuda görüşmeler an itibarıyla devam ediyor.”

"ERDOĞAN İLE ASLA BİR ARAYA GELMEZLER"

Ümit Özdağ'a göç işlerinden sorumlu bir bakanlık, Sinan Oğan'a da bakanlık veya cumhurbaşkanı yardımcılığı verilebileceği görüşünü paylaşan Cemal Enginyurt şunları söyledi:

“Bu oyların tamamı gelir, bu kadar iddialı söylüyorum. Ben Sinan Oğan'a oy veren arkadaşlarımın tamamına yakınını tanıyorum. Bunların ortak özelliği şu: 2 milyon 800 bin oyu verenin neredeyse tamamına yakını Recep Tayyip Erdoğan ile asla bir araya gelmez. Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemediği için Sinan Oğan'ı tercih ettiler ama Kılıçdaroğlu ile Erdoğan baş başa kaldığında hem gönüllü şekilde oy verecekler hem de oy toplayacaklar çevrelerinden. Sandığa gitmeyen arkadaşlarını da ikna edecekler.”

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