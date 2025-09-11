Cemal Enginyurt korkudan kimsenin soramadığı soruyu sordu! Duyan kulaklarını tıkadı…

Habertürk ve Show TV'nin TMSF'nin el koymasının ardından CHP Milletvekili Cemal Enginyurt çarpıcı bir soruyu gündeme getirdi. Enginyurt, Flash Haber için de benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatarak, "Bu Flash TV'yi alanı Habertürk TV ve Show TV'yi alanı hiç araştırmadan nasıl bu devri gerçekleştirdiniz. Nasıl izin verdiniz esas sorulması gereken bu. Yoksa yandaşlığın para etmediği apaçık ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

CAN HOLDİNG'E OPERASYON: HABERTÜRK, SHOW TV VE BLOOMBERG'E KAYYUM

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding’e ait Habertürk, Show TV ve Bloomberg de dahil 121 şirkete el konuldu. Ciner Holding Aralık 2024'te satışını gerçekleştirdiği Habertürk grubunu Can Holding'e devrini yapmıştı. Tüm şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF)’ye devredildi. Operasyonun ardından şirketlerde aramalar yapıldı.

ENGİNYURT: HİÇ ARAŞTIRMADAN NASIL BU DEVRİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ?

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in sunduğu Yeni Bir Sabah programında Can Holding'in kaçakçılıktan 2020'de yargılandığının altını çizdi. Can Holding’in 2020 yılında sigara kaçakçılığından yargılandığını hatırlatan Enginyurt, “Bu Flash TV'yi alanı Habertürk TV ve Show TV'yi alanı hiç araştırmadan nasıl bu devri gerçekleştirdiniz. Nasıl izin verdiniz esas sorulması gereken bu. Yoksa yandaşlığın para etmediği apaçık ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.