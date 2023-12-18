Cemal Enginyurt Merkez Bankası Başkanı’nın Sadık abisine kafayı taktı. Kim bu Sefa abi?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstanbul’da kiralık evlerin çok pahalı olduğunu belirterek annesinin yanına taşınmak zorunda kaldığını söyledi. Erkan, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada Manhattan’daki kiraların İstanbul’dan yüksek olmasına tepki gösterdi.

Erkan, Sadık adlı apartman görevlisi ile fiyatların düşüp düşmediği konusundaki diyaloğunu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryakıtın enflasyonda ciddi bir etkisi var. Aynı ürünü farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum. Sonuçta iki adım ötedesin. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor.”

CEMAL ENGİNYURT KAFAYA SADIK ABİYİ TAKTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın ‘Sadık abi’sine kafayı taktı. “Enginyurt, Hafize hanım Sadık abine ulaşamazsan, bizim Sefa fiyat listesi hazır bekliyor” ifadelerini kullandı.

Enginyurt’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Hafize Gaye hanımefendi! Borsa İstanbul yine eksi devam ediyor. Sadık abine biz zahmet soruversen, kim bu küçük yatırımcıya tuzak kuranlar?

Herkese güzel bir hafta diliyorum. Sadık abi de Dahil.

Hafize Gaye hanım! Borsanın yönü yarın ne olur? Bir zahmet Sadık abine sorsan diyorum.

Bizim apartman görevlisi Sefa'ya domatesi sordum. Salkım domates 69 TL dedi. Hafize hanım,Sadık abine ulaşamazsan, bizim Sefa fiyat listesi hazır bekliyor.

Sadık abi, soğan kaç tl oldu? Gaye hanım soruyor."