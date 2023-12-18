Cemal Enginyurt Merkez Bankası Başkanı’nın Sadık abisine kafayı taktı. Kim bu Sefa abi?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Cemal Enginyurt Merkez Bankası Başkanı’nın Sadık abisine kafayı taktı. Kim bu Sefa abi?
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt kafayı Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın apartman görevlisi Sadık abiye taktı. Enginyurt’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlara göre Sadık abiden sonra Sefa abi de hazır.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstanbul’da kiralık evlerin çok pahalı olduğunu belirterek annesinin yanına taşınmak zorunda kaldığını söyledi. Erkan, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada Manhattan’daki kiraların İstanbul’dan yüksek olmasına tepki gösterdi.

Erkan, Sadık adlı apartman görevlisi ile fiyatların düşüp düşmediği konusundaki diyaloğunu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryakıtın enflasyonda ciddi bir etkisi var. Aynı ürünü farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum. Sonuçta iki adım ötedesin. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor.”

CEMAL ENGİNYURT KAFAYA SADIK ABİYİ TAKTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın ‘Sadık abi’sine kafayı taktı. “Enginyurt, Hafize hanım Sadık abine ulaşamazsan, bizim Sefa fiyat listesi hazır bekliyor” ifadelerini kullandı.

Enginyurt’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Hafize Gaye hanımefendi! Borsa İstanbul yine eksi devam ediyor. Sadık abine biz zahmet soruversen, kim bu küçük yatırımcıya tuzak kuranlar?

ekran-goruntusu-2023-12-18-151207.png

Herkese güzel bir hafta diliyorum. Sadık abi de Dahil.

ekran-goruntusu-2023-12-18-145648.png

Hafize Gaye hanım! Borsanın yönü yarın ne olur? Bir zahmet Sadık abine sorsan diyorum.

ekran-goruntusu-2023-12-18-145701.png

Bizim apartman görevlisi Sefa'ya domatesi sordum. Salkım domates 69 TL dedi. Hafize hanım,Sadık abine ulaşamazsan, bizim Sefa fiyat listesi hazır bekliyor.

ekran-goruntusu-2023-12-18-144951.png

Sadık abi, soğan kaç tl oldu? Gaye hanım soruyor."

ekran-goruntusu-2023-12-18-145745.png

İlgili Haberler
160 bin TL maaş alıp 'İstanbul çok pahalı' diyen Merkez Bankası Başkanı'na Fatih Altaylı'dan müthiş yorum geldi
Kim doğru söylüyor? Merkez Bankası başkanı 'İstanbul'da kiralar pahalı' dedi Bakan Şimşek 'Kiralar ucuzluyor' dedi
Hafize Gaye Erkan: İstanbul’da ev Manhattan’dan pahalı. Annemlerin yanına yerleştik. E vatandaş ne yapsın
Son Haberler
Çaydan tiryakilerini üzecek haber geldi Sağlık
Çaydan tiryakilerini üzecek haber geldi
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,8 arttı Ekonomi
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,8 arttı
İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği yüzünden örgün eğitime ara Dünya
İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği yüzünden örgün eğitime ara
Bir tarafta kara kış diğer tarafta çiçekler açtı Yaşam
Bir tarafta kara kış diğer tarafta çiçekler açtı
Borsa İstanbul bu sene ne kadar kazandırdı? Ekonomi
Borsa İstanbul bu sene ne kadar kazandırdı?
Telefonlardan silinmesi gereken 17 tehlikeli uygulama. Aman ha çok dikkatli olun Teknoloji
Telefonlardan silinmesi gereken 17 tehlikeli uygulama. Aman ha çok dikkatli olun
İçinde yolcu taşıyan minibüs şarampole devrildi. 4’ü ağır 16 yaralı Gündem
İçinde yolcu taşıyan minibüs şarampole devrildi. 4’ü ağır 16 yaralı