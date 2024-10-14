Cemal Enginyurt Mustafa Destici'yi yerden yere vurdu! "Yazıklar olsun utanmaz adam"

Cumhur İttifakı ortağı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, savunma sanayiine destek için vatandaşlardan kredi kartı için 100 bin TL üzeri 750 TL'lik bir vergi kesintisi öngören yasa teklifine yönelik tepkilere sert yanıt verdi.

Destici, eleştirileri hedef alarak, "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan, devlete 750 lirayla savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu! Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar." kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Vatandaşların tepkisi ile karşı karşıya kalan Destici'ye bir tepki de Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Mustafa Destici’nin sert sözlerine tepki gösterdi.

ENGİNYURT'TAN DESTİCİ'YE "UTANMAZ ADAM"

Destici’nin sözlerini hatırlatan Enginyurt, "Kredi kartı bir borçtur borcu olan adamdan 750 lira alamazsın dedik diye adamın söylediğine bakar mısın? Bizi Yunanlı yaptı, Ermeni yaptı Destici yazıklar olsun. Utanmaz adam!

Sen bu ülkenin milyonlarca insanına nasıl Yunanlı Ermeni diyerek Yunan'ın yanında yer alır diyerek alçakça iftira atıyor saldırıyorsun” ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

Enginyurt, kredi kartı vergisine tepki gösterenlere DEM Parti üzerinden eleştiren Mustafa Desticiye, "Demli arıyorsan el kaldırdığın adamlara bak, DEM arıyorsan mecliste el sıkışanlara bak” dedi.

ÖFKESİ DİNMEYİNCE SOSYAL MEDYADAN YÜKLENDİ

Öfkesi dinmeyen Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından da Destici’ye yüklenmeye devam etti. Enginyurt X hesabından “Mustafa Destici, ağzından çıkanı kulağın duysun. Haraç vermiyoruz diye bizi Yunan ve Ermeni yapan çukur tipine yazıklar olsun.. Dem arıyorsan elini birlikte kaldırdığın ortaklarına bak. Zerre utanması olmayan, Destici denen şahsa verdiğim tepkimi izlemenizi tavsiye ediyorum.” İfadelerini kullandı.