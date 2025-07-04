Cemal Enginyurt o rakamı öğrenince sinirden deliye döndü! Ağzına geleni söyledi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşının TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Yapılan zam, emekliyi memnun etmedi. Birçok kesimden zam yetersiz bulunurken, muhalif kanattan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün açıklanan en düşük emekliği aylığının yetersiz olduğunu belirterek iktidara sert tepki gösterdi.

"EMEKLİ, MEMUR ÇARPACAK SİZİ”

Enginyurt, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“En düşük emekli aylığı, 16 bin 881 Türk Lirası olmuş.

Vicdanınız kararmış, utanmaz olmuşsunuz.

Doğalgaza %24.6.

Emekliye %15.7.

Emekli Memura seyyanen zam yine yok.

#EmekliMemur

Çarpacak sizi.”