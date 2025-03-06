Cemal Enginyurt, “Sarayın korktuğu iki insan” diyerek açıkladı

Siyaset arenasında son zamanlarda hareketli günler yaşanıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, “Meclis’e gelip PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” söylemi sonrası terörist Öcalan’ın PKK’ya yazılı bir mektupla silah bırakma çağrısı yapması, gazetecilere ve siyasilere uygulanan tutuklama ve gözaltılar, Türkiye’de büyük yankı uyandırıyor.

Son dönemde İmamoğlu’na açılan davalar, ve diplomasının sahte olduğu iddiaları ortaya atılırken, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarın İmamoğlu ile uğraştığına dikkat çekerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SARAYIN KORKTUĞU İKİ İNSAN VAR"

X platformundan paylaşım yapan Enginyurt, “Sarayın korktuğu iki insan var: Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve şimdilerde Ekrem İmamoğlu bunların uykularını kaçırıyor” dedi.