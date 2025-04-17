Cemal Enginyurt sevinçten havalara uçtu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı

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Cemal Enginyurt sevinçten havalara uçtu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt dede oldu. Dede olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Enginyurt, torunuyla fotoğraf paylaştı.

Son dönemde siyaset arenasında yaşanan gergin olaylara büyük tepkiler gösteren CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, bu kez çok mutlu olduğu bir anı sevenleriyle paylaştı.

“TORUNUM MİREL AYÇA, AİLEMİZİN EN KÜÇÜK BİREYİ OLARAK ARAMIZA KATILDI"

Enginyurt, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, dede olduğunu açıkladı.

Enginyurt, “Torunum Mirel Ayça, ailemizin en küçük bireyi olarak aramıza katıldı.

Hoşgeldin canım kızım MİREL AYÇA.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt

Torunum Mirel Ayça, ailemizin en küçük bireyi olarak aramıza katıldı.

Hoşgeldin canım kızım MİREL AYÇA” ifadelerini kullandı.

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