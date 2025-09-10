Cemal Enginyurt tüm gerçekleri açıkladı! Yazıklar olsun

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verilmişti.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Mehmet Şimşek’in yarın faiz indirimi yapacağına dikkat çekerek, iktidara sert açıklamalarda bulundu.

Enginyurt, “CHP düşmanlığı yapacağız derken, millete bedel ödetenlere yazıklar olsun” dedi.

X hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt şunları söyledi,

“Mehmet Şimşek, yarın faiz indirimi yapacak.

Pazartesi endişesi milyarlarca dolar zarara..

Enflasyonun yükselmesine.

İndirilen faizin bir işe yaramamasına neden oluyor.

CHP düşmanlığı yapacağız derken,Millete bedel ödetenlere YAZIKLAR OLSUN.”