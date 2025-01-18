Cemal Enginyurt ‘turpçu geldi turpçu’ diyerek yapılan zammı açıkladı

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon benzin ve motorin fiyatlarını da etkiledi. Benzin ve motorine gelen zamlar büyük eleştirilirken bir eleştiri de DP’den istifa ederek yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Cemal Enginyurt’tan geldi.

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt zamlarını Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri hedef alarak söylediği “Daha turpların büyükleri heybede” sözü üzerinden eleştirdi.

"TURPÇU GELDİ TURPÇU"

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Enginyurt, “Heybeden Turp yerine Akaryakıt zamları çıktı. Benzin ve Motorin fiyatları eşitlendi. Kim demiş AKP eşitlik karşıtı diye. Hamdolsun hepimizi yoklukta eşitledi. Halay ekibi sahaya. Turpçu geldi Turpçu.” İfadelerini kullandı.

Heybeden Turp yerine Akaryakıt zamları çıktı.

Benzin ve Motorin fiyatları eşitlendi.

Kim demiş AKP eşitlik karşıtı diye.

Hamdolsun hepimizi yoklukta eşitledi.

Halay ekibi sahaya.

Turpçu geldi Turpçu. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 18, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin 13 Ocak’ta 47 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Aralarında Esenyurt, Beşiktaş belediye başkanları ve çalışanlarıyla Beltaş yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da olduğu 23 kişi 17 Ocak’ta tutuklandı. 17 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, beraberindeki 7 şüpheliyle birlikte memur tutukluların bulunduğu Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi. Ardından İçişleri Bakanlığı Rıza Akpolat’ın Belediye Başkanlığı görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yaşanan olay sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyeleri hedef alarak, “Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede.” İfadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel ise, Erdoğan’ın kendilerine savaş açtığını belirterek, “Bu savaşı görüyoruz ve kabul ediyoruz” dedi