Cemal Enginyurt ‘yazıklar olsun’ diyerek açıkladı

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İtalya'da düzenlenen bir etkinlikte "Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Pervin Buldan’ın “Öcalan’a fiziki özgürlük gelebilir” sözlerine tepki gösterdi.

“CUMHUR İTTİFAKINA YAKIŞANDA BUDUR”

Enginyurt, “Dem Partili Pervin Buldan,Bebek katili Apo için çok yakında Özgür olacak demiş

Cumhur İttifakına yakışanda budur” ifadelerini kullandı.

“BİR ÇOK SİYASETÇİYİ, GAZETECİYİ HAPİSTE TUTANLARA YAZIKLAR OLSUN”

Enginyurt, iktidarın Apo serbest kalsın diye uğraştığını belirterek, “Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu ve bir çok siyasetçiyi, gazeteciyi hapiste tutanlara yazıklar olsun” dedi.

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Dem Partili Pervin Buldan,Bebek katili Apo için çok yakında Özgür olacak demiş.

Cumhur İttifakına yakışanda budur..

Lakin Apo serbest kalsın diye uğraşılırken: Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu ve bir çok siyasetçiyi, gazeteciyi hapiste tutanlara yazıklar olsun.”