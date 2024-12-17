Cemal Enginyurt yeni parti mi kuruyor? "Heyecanımızı doğru kullanmalıyız" sözleriyle cevapladı

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Sözcü TV'de canlı yayına katıldı. Türkiye gündemi ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Cemal Enginyurt, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

'Ortada karşılık veren yok, tek mermi atılmıyor Şam teslim alınıyor, Erdoğan, Baas rejimi düştü CHP üzüldü derken, İsrail ele geçirdiği topraklarla Türkiye'ye komşu oldu. Golan Tepeleri'ni ele geçirdi. Halep, Hama, Humus'u bombalamak kaydı ile neredeyse Şam'a girmek üzere... Şam'ı da alırsa şaşırmamak lazım...

-Erdoğan HTŞ liderine devrimci komutan diyor, HTŞ'nin 150'den fazla militanı Türkiye'de hapiste yatıyor. HTŞ lideri Netanyahu ve İsrail'le karşı karşıya gelmeyeceğiz diyor, kim neyi kazandı?

-Suriye ne yapabilir, ordu yok, para yok, devlet memuru yok, ne yapacak HTŞ'nin başındaki adam geldi devrim yaptı, ne yapabilecek.

'ERDOĞAN'IN BAŞININ ÜSTÜNDE OLMAYAN TÜRK MİLLETİ'

-Erdoğan diyor ki, Suriyelilerin başımınızın üstünde yeri var, Iraklıların Erdoğan'ın başının üstünde yeri var, Afganların var, Pakistsnlıların var Erdoğan'ın başının üstünde yeri olmaan emekli, emekli memur, staj mağdurları, gençler Türk milleti başının üstünde olmayan, Erdoğan'ın aklına bile gelmiyor.

'SANKİ SURİYE'Yİ BUNLAR FETHETMİŞ'

-Türkiye Cumhuriyeti devleti MİT Başkanı, HTŞ terör örgütü lideri ile namaz kılıyor dünyanın neresinde MİT Başkanı gider, siyasi mesaj verir. siz bu mesajları verdiğiniz de hesap belli

iç siyasete yönelik hesap bu Suriye'yi sanki bunlar fethetmiş

Cemal Enginyurt yeni parti kurması yönündeki iddialar üzerine ise şunları söyledi:

Yeni parti sıfırdan kurmak çok zor, 81 ilde teşkilatlanmak, kongreleri tamamlamış olmak, büyük kongreyi tamamlamış olmak, bu meşakkatli bir iş bu saatten sonra enerjimi, heyecanımızı doğru kullanmalıyız.

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