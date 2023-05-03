Cemal Enginyurt: Zerre delikanlı isen gel kulağımı kopar

AKP Milletvekili Salim Çivitcioğlu’ndan skandal sözler... Çivitcioğlu "Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı üzecek hareket edenleri, hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa da kulağını koparırız" dedi.

Cemal Enginyurt: Zerre delikanlı isen gel kulağımı kopar

AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde katıldığı bir etkinlikte “Bulunduğunuz kurumlarda sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmekle ilgili rahatsızlık duyup, hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek hareket edenler, hem bu millete zulüm etmeye kalkışanların önce uyarırız, uymuyorlarsa da kulağını koparırız.” ifadelerini kullandı.

Salim Çivitcioğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Çivitcioğlu'na sert çıkan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt "hadi gel kulağımı kopar. Seçime mi gidiyoruz? Savaşa mı?" paylaşımında bulundu.

"SEÇİME Mİ GİDİYORUZ SAVAŞA MI?"

İşte Enginyurt'un paylaşımı;

"AKP'li vekil Salim Çivitcioğlu "Erdoğan’ı üzecek hareket yapanları önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız” demiş. Salim, bu zamana kadar kaç kulak koparttın? Uyarına uymuyorum. Zerre kadar delikanlı isen, hadi gel kulağımı kopar. Seçime mi gidiyoruz? Savaşa mı?"

Enginyurt'un paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

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