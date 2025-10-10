Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabı üzerinden sahte diploma çetesi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Enginyurt tartışılan karar ile ilgili olarak eleştirilerde bulunurken yaptığı paylaşımda tepkisini gösterdi.

Enginyurt, "Sahte diplomacıların hepsi tahliye edilmiş.Hapiste tek bir tutuklu sanık kalmamış. CHP Belediye Başkanları da sahte diploma işine mi girseydi? CHP'li isen hasta,suçsuz,iftiraya uğrasanda yatmaya devam. Sahtekar isen serbest kalıyorsun.

Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği suçlamasıyla 199 sanığın yargılandığı davada, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu’nun da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık tahliye edildi.