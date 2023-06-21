Cemal Enginyurt'tan asgari ücret tepkisi: Vicdansızlıktır

Demokrat Partili Cemal Enginyurt açıklanan asgari ücret miktarına tepki gösterdi. Enginyurt, "Asgari ücret rakamına 'yeter' demek vicdansızlıktır" dedi.

Cemal Enginyurt'tan asgari ücret tepkisi: Vicdansızlıktır

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, açlık sınırının 13 bin lira seviyesinde olduğunu ancak asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıklandığını belirtti.

enginyurt.jpg“VİCDANSIZLIKTIR”

Yurdun birçok ilinde ortalama ev kirasının 10 bin liranın üzerine çıktığını, asgari ücretin hiç kimsenin geçinmesine yetecek bir ücret olmadığını savunan Enginyurt, "Açıklanan asgari ücret rakamına 'yeter' demek vicdansızlıktır. Asgari ücret, hiç kimsenin geçinmesine, yaşamasına yetecek bir ücret değildir." diye konuştu.

“EMEKLİLER ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÇOK ALTINA MAHKÛM EDİLDİ”

Emekli ve memur maaşlarına da değinen Enginyurt, şunları aktardı:

"Bundan 5-6 yıl önce emekliler asgari ücretin iki katı maaş alıyorlardı. Maalesef bugün emekliler asgari ücretin çok çok altında bir maaşa mahkûm edildiler. Emekliler adına da iktidardan insanca yaşayacakları, insanca hayatlarını devam ettirecekleri bir ücret bekliyoruz. Bu bakımdan en düşük emekli maaşı da 11 bin 400 liranın üzerinde olmalıdır. Ayrıca en düşük memur maaşının 22 bin değil 35 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

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