Cemal Enginyurt’tan çok konuşulacak Erdoğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Muğla Marmaris'te bulunan Erdoğan, genelde kapalı renk takım elbise tercih ederken bu kez açık renk tercih edince yeni tarzı tartışmalara neden oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz o görüntüyü “Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kombiniyle Marmaris'te” ifadeleriyle paylaşınca Erdoğan’ın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

CEMAL ENGİNYURT'TAN SERT ELEŞTİRİ

Erdoğan'ın yeni tarzı kimi kesim tarafından beğenilirken, bazı kesimler tarafından da eleştirildi. CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, renk seçiminden pantolonun kesimine kadar eleştirdi.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Cemal Enginyurt, şunları söyledi,

"Giyim konusunda kendimi çok zevksiz bulurum. Abi o nasıl tarz? Sen benden de zevksiz çıktın. Sarı ceket, bol pantolon, kırmızı ayakkabı. Allah aşkına hiç mi aynaya bakmadın?"