Cemal Enginyurt’tan çok konuşulacak ‘Erdoğan’ çıkışı!

CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt, X hesabı üzerinden Erdoğan iktidarı öncesi ve sonrasını anlattı. Enginyurt, “Eski Türkiye’de emekli ve asgari ücretli; fitre, zekat verirdi ve kurban keserdi. Erdoğan’ın yeni Türkiye’sinde emekli, asgari ücretli fitreye muhtaç oldu” dedi.

ENGİNYURT’TAN ERDOĞAN’IN ‘ESKİ TÜRKİYE YENİ TÜRKİYE’ KARŞILAŞTIRMASINA SERT ELEŞTİRİ

Demokrat Parti’den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde CHP rozetini takan Cemal Enginyurt, gündeme ilişkin X hesabı üzerinden çarpıcı ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş dönemlerdeki “Artık eski Türkiye yok, bu Türkiye yeni Türkiye” söylemlerini söylemişti. Enginyurt’un da eski Türkiye, yeni Türkiye karşılaştırması ise dikkat çekti.

ENGİNYURT: “ADALETİNİZ BATSIN, YAZIKLAR OLSUN”

Enginyurt paylaşımında şunları söyledi;

“Erdoğan, eski Türkiye, yeni Türkiye ayrımı yapmayı çok seviyor. Eski Türkiye’de emekli ve asgari ücretli; fitre, zekat verirdi ve kurban keserdi. Erdoğan’ın yeni Türkiye’sinde emekli, asgari ücretli fitreye muhtaç oldu. Kim etti bunu? 22 yıldır bu ülkeyi yöneten ve yönettiğinden haberi olmayan, Saray’ın dışına çıkmayan, ‘emekliyi ve asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim’ deyip üzerinden silindir gibi geçen Erdoğan hükümeti bu hale getirdi. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun.”