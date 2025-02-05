Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu iddianamesine idam çıkışı

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Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu iddianamesine idam çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hazırlanan iddianame ile ilgili tepki verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu ile ilgili son gelişme hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Enginyurt paylaşımında "Siyaseti susturmak, korkutmak ve adiye koridorlarına taşımak isteyenler: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıl kadar hapis istemişler. Oldu olacak idam etseydiniz. Ne Ekrem İmamoğlu susar ,ne de biz susacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya da hiç birimiz." dedi.

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Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu iddianamesine idam çıkışı
Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu iddianamesine idam çıkışı