Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu iddianamesine idam çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Siyaseti susturmak,korkutmak ve adiye koridorlarına taşımak isteyenler: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıl kadar hapis istemişler.

Oldu olacak idam etseydiniz.

Ne @ekrem_imamoglu susar,ne de biz susacağız.

Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya da hiç… — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 5, 2025

İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu'na istenen ceza belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu ile ilgili son gelişme hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Enginyurt paylaşımında "Siyaseti susturmak, korkutmak ve adiye koridorlarına taşımak isteyenler: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıl kadar hapis istemişler. Oldu olacak idam etseydiniz. Ne Ekrem İmamoğlu susar ,ne de biz susacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya da hiç birimiz." dedi.