Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’ı kızdıracak sözler! Bulunduğu öneri çok konuşulacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultay hakkında soruşturma başlattı.

CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddialarını araştıracak olan başsavcılık, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda görev alan parti yetkililerini dinleyecek.

"BÜTÜN PARTİLERE KAYYUM ATANSIN, KAYYUM DA ERDOĞAN OLSUN"

CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Büyük Kurultayı’na başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X’den açıklamalarda bulunan Enginyurt,

“CHP Büyük kurultayını soruşturmak üzere, Ankara Cumhuriyet Savcılığı dava açmış.

Bu şekilde muhalefet bitmez.

En iyisi @herkesicinCHP başta olmak kaydıyla bütün partilere KAYYUM atansın.

KAYYUM da Recep Tayyip Erdoğan olsun” dedi.