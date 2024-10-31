Cemal Enginyurt'tan Esenler Belediye Başkanı Özer'in tutuklanma kararın tepki

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Cemal Enginyurt'tan Esenler Belediye Başkanı Özer'in tutuklanma kararın tepki

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile ilgili tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi. Ahmet Özer hakkında, Temmuz 2023'te Diyarbakır Cezaevi'nde yatan PKK'lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla yaşanan duruma tepki gösterdi.

Enginyurt, 'Esenyurt Belediyesine Kayyum atayan zihniyete yazıklar olsun. Erdoğan'a güvenmeyin demiştim' derken, 'Eskiden Zaman gazetesi mahkemelerden önce kararları duyururdu.
Şimdi Sabah gazetesi bu görevi devralmış.Esenyurt Belediye Başkanı mahkeme de ifade verirken, Belediyeye KAYYUM atandı haberi yapıyor. Gitti Fetö,geldi yeni paralelciler' diyerek yaşananlara dikkat çekti.

Enginyurt, 'Teşekkür ederken, Kayyum atanmasına geldik. Müzakere yok, Mücadeleye devam demiştim. Sarayın düşman kültürü değişmez.' derken mesajlarında 'Erken değil, hemen seçim' diye seslendi.

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