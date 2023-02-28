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Cemal Enginyurt'tan 'Hükümet istifa' diyen tribünleri tehdit eden Bakan Soylu'ya yanıt. Kasımpaşa-Ankaragücü maçında yaşananları hatırlattı

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen, "Hükûmet istifa" sloganına ilişkin yaptığı “Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan" açıklamasına 5 Kasım’da oynanan Kasımpaşa-Ankaragücü maçında yaşananları hatırlatarak tepki gösterdi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 00:21
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Cemal Enginyurt'tan 'Hükümet istifa' diyen tribünleri tehdit eden Bakan Soylu'ya yanıt

Cemal Enginyurt'tan 'Hükümet istifa' diyen tribünleri tehdit eden Bakan Soylu'ya yanıt. Kasımpaşa-Ankaragücü maçında yaşananları hatırlattı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen, "Hükümet istifa" sloganlarına ilişkin olarak, “Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan. Dertleri başka olanlar, siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydana çıksın siyasetini yapsın" açıklamasını yapmıştı.

Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından "Statlarda 'Hükümet istifa' diye ses duymak istemeyenlere çözüm önerimdir. Cumhur İttifakı üyesi olmayanları statlara almayın. Biz yine de bağırmaya devam edeceğiz. Hükümet istifa!" notuyla videolu paylaşımda bulundu.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5 Kasım 2022 Kasımpaşa-Ankaragücü maçında 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atanlara, 'Mansur Yavaş dışarı' diye bağıranlara sesinizi çıkarmadınız. 'Siyaset yapılıyor statlarda' demediniz. Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa', 'Artık yeter' dedi diye ağzınıza gelen her türlü hakareti yapıyorsunuz. Süleyman Soylu, tehdit etmiş, 'Polisi böldürmesinler, hadlerini bildiririm' demiş. Korktuk Süleyman Soylu, ne olursun statlarda bizi dövme. İşin kolayı var, sana bir çözüm önereyim, hükümete bir çözüm önereyim; maçlara bundan sonra girecek seyircilerin AKP'li, MHP'li, Büyük Birlik Partili, Vatan Partili ve HÜDA-PAR'a kayıtlı olmasına bakmak yeterlidir. Cumhur İttifakı dışında hiçbir parti üyesini statlara almayın, böylece ne slogan duyarsınız ne tepki duyarsınız. Süleyman Soylu, yine tehdit ettin ya, gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin, yandaşlarınız da giremeyecek. Hükümet istifa!"

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta sonu Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarlar "Hükümet istifa" tezahüratında bulunarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıkan ihmaller hakkında tepkilerini ortaya koymuştu.

Beşiktaş maçını izleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tezahüratlar sonrası kulüp üyeliğinden çıktığını açıklamıştı.

AKP ve MHP’li isimlerin yanı sıra Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor başta olmak üzere birçok kulüpten de "Devletimizin yanındayız" açıklamaları yapılarak tribünlerdeki 'istifa' sloganlarına tepki gösterilmişti.

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