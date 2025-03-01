Cemal Enginyurt’tan iktidara sağ kroşe! Bu soru, sarayın ışıklarını söndürecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan için, “Gelsin Meclis’te konuşsun. PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” ifadelerinden sonra Türkiye siyasetinde yeni bir döneme girildi.

DEM Parti ile İmralı temasları başlarken, taraflar toplamda 3 görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti’nin İmralı’ya son ziyaretinin ardından bebek katili Öcalan, PKK’ya şartlı silah bırakma çağrısı yaptı.

Yapılan anlaşmada Öcalan’ın serbest kalacağı, ya da Ankara’da ev hapsine çarptırılacağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik yapılacağı iddiaları gündemde dolaşırken, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarın uyguladığı ve “barış süreci” olarak adlandırılan sürece geçmişte yapılan söylemleri hatırlatarak tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Cemal Enginyurt, Erdoğan’ın geçmişte CHP için, ''Selo'sundan Apo'suna hapisteki tüm PKK’lıları çıkartacağız diyorlar. Söylesene Bay Bay Kemal Meclis’te HDP ile ne konuştun?'' dediğini hatırlatarak şuan ki tavrına tepki gösterdi.

“İFTİRANIZDA BOĞULUN”

Enginyurt yaptığı paylaşımda,

''Selo'sundan Apo'suna hapisteki tüm PKK’lıları çıkartacağız diyorlar. Söylesene Bay Bay Kemal Meclis’te HDP ile ne konuştun?''diyordu. Bugün ise biz soruyoruz. NEREDEN NEREYE? İFTİRANIZDA BOĞULUN” dedi.