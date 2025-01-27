Cemal Enginyurt’tan tarihi istifa çağrısı

21 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’yi yasa boğan bir olay yaşandı. Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal otel alev alev yandı. Otelde bulunan 78 kişi hayatını kaybetti.

Çıkan yangının ardından sorumlu görülen otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener dair 18 kişi tutuklandı. Ancak asıl sorumlu olduğu iddia edilen Turizm Bakanlığı’ndan kimsenin soruşturmaya dahil edilmemesi ve tutuklanmaması dikkat çekti.

"MEHMET NURİ ERSOY İSTİFA”

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası açılan soruşturmada Turizm Bakanlığı’ndan kimse hakkında tutuklama kararı olmamasına tepki göstererek, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u istifaya davet etti.

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Enginyurt,

“Aşçıyı,garsonu,muhasebeciyi,müdürü, çalışanı, itfaiye müdürünü tutukla. Turizm, İl Özel idaresi tarafına uğrama. Esas suçluları görme. MEHMET NURİ ERSOY İSTİFA” dedi.