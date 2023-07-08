Cemal Enginyurt'tan vergi ve harç zamlarına sert tepki

(ANKA) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararlarla birçok vergi ve harca zam yapıldı.

Buna göre, gelen KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.

Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8’lik KDV de yüzde 10’a çıkartıldı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için ödenmesi gereken harç 20 bin liraya yükseltildi.

Ehliyet harcı hariç, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na tabi tüm harçlarda da yüzde 50 oranında artış yapıldı.

"VERİN YETKİYİ, GÖRÜN ETKİYİ DEDİNİZ, MEMLEKETİ PERİŞAN ETTİNİZ”

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı açıklamada bu zamlara tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Memura, emekliye yüzde 17 zam verdiniz. Millet perişan, emekli ağlıyor. Yetmedi, sabaha müjdeleri peş peşe sıraladınız. KDV’yi yüzde 20’ye çıkarttınız.

Vizelere, harçlara, notere yüzde 50 zam yaptınız. Deterjan ürünlerinde KDV’yi yüzde 20 yaptınız. Yani milletin sırtına vurdukça vurdunuz.

Vergi ile ne verdiyseniz geri aldınız. Yazıklar olsun. Bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir aymazlık?

Seçimden önce bol bol vaat ettiniz, ‘Verin yetkiyi, görün etkiyi’ dediniz, memleketi perişan ettiniz. Yazıklar olsun.

Bu milletin sizden çektiği nedir? Bu zamlar, bu zulüm ne zaman son bulacak diyoruz ama bir gün olur muhakkak hesabını verirsiniz.”