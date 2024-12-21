Cemal Enginyurt'un acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

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Cemal Enginyurt'un acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla köpeği Podi’nin öldüğünü duyurdu.

“Sevdiğiniz ne varsa kıymetini bilin” diyen Enginyurt, ailelerinin neşesi olan köpeğinin kaybını sevenleriyle paylaştı.

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Enginyurt’un paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Sevdiğiniz ne varsa kıymetini bilin.

Canım PODİ vefat etti.

Evimizin neşesi, tatlısı, canımız gitti.

Işıklar içinde uyusun.”

Enginyurt’un paylaşımına birçok kullanıcı taziye mesajlarını iletti.

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