Cemal Enginyurt'un acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla köpeği Podi’nin öldüğünü duyurdu.
“Sevdiğiniz ne varsa kıymetini bilin” diyen Enginyurt, ailelerinin neşesi olan köpeğinin kaybını sevenleriyle paylaştı.
Enginyurt’un paylaşımın tamamı şu şekilde:
“Sevdiğiniz ne varsa kıymetini bilin.
Canım PODİ vefat etti.
Evimizin neşesi, tatlısı, canımız gitti.
Işıklar içinde uyusun.”
— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 21, 2024
Enginyurt’un paylaşımına birçok kullanıcı taziye mesajlarını iletti.