Cemal Enginyurt'un 'Devlet Bahçeli her yeri aradı' sözleri sosyal medyayı yıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı ziyaretlerin sonrasında İmralı Heyeti'nde bulanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ve DEM eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ayrı ayrı arayarak teşekkür etti.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Bahçeli'nin DEM'li siyasilerle süren telefon trafiğini eleştirerek “Devlet Bahçeli her yeri aradı şu ana kadar. Herhalde bir tek Murat Karayılan kaldı, onun da telefonu yoktur muhtemelen” diye konuştu.

Enginyurt'un 'Bahçeli her yeri aradı şu ana kadar' sözleri sosyal medyada mizah konusu oldu. Birçok kullanıcı Devlet Bahçeli'nin kimleri aramış olabileceğine ilişkin paylaşımlar yapmaya başladı. Ancak paylaşımların çoğu vefat etmiş siyasi ya da ünlü isimlerle ilgili oldu. 'Devlet Bahçeli' etiketi ile yapılan bu paylaşımlar, Devlet Bahçeli'nin X'te TT olmasına neden oldu.

CAPSLER BİRBİRLERİ İLE YARIŞTI

'Devlet Bahçeli, Turgut Özal'la telefonda görüştü. #DevletBahçeli, 'Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit ile telefonda görüştü', 'Devlet Bahçeli telefonda Ahmet Kaya ile görüştü, 'Az evvel Devlet Bahçeli aradı, şaşırdım.

"Kürt değilim, PKK'lı değilim, DEM'li değilim benimle ne görüşecek ki" diye düşündüm, meşgule attım telefonu..." şeklinde capsler hazırlanılarak paylaşıldı.

CANLI YAYINDA SÖYLEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü Tv'de katıldığı programda Bahçeli'ye teşekkür telefonları ile sert eleştirilerde bulunmuştu.

"NİYE PAZARLIK YAPILIYOR?"

Cemal Enginyurt "Taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş" açıklaması yaptılar. Madem böyle bir gücünüz var neden terör örgütü ile pazarlık yapıyorsunuz. Süleyman Soylu, ayakkabı numaralarına varana kadar biliyoruz demişti. Bu teröristler için mi bu kadar tavizler veriliyor?” demişti.