MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi Külliyesi, iki yıllık çalışmanın ardından bitti. 6 dönümlük alanda yükselen cemevi Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde geniş katılımlı törenle açıldı.

BAHÇELİ, CEMEVİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMADI

Cemevi açılışına, siyasiler, kanaat önderleri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Devlet Bahçeli'nin açılış töreninde olmaması dikkat çekti. Bahçeli'nin Cemevi açılış törenine katlmama gerekçesi ortaya çıktı. Bahçeli'nin gerekçesi 'cemevi açılış törenine siyasi gölge düşürmemek'

Öte yandan açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, projeyi “birlik ve kardeşlik açısından önemli bir adım” olarak değerlendirdi. Bakan Tekin, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Türkiye’de saygı ve dayanışma kültürünün güçlenmesi gerektiğini söyledi.