İlahiyatçı Cemil Kılıç: Namazdan sonra kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğraf üzerinden hedef alınmasına yönelik tartışmalar ve açıklamalar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu bugün bir özür mesajı paylaşarak, “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.” dedi.

Tartışmalara dahil olan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç şunları söyledi:

"Evde seccade üzerinde namaz kıldıktan sonra o seccade kaldırılır. Kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir. Zira üzerine basılıp kirlenmesin diye bir sonraki namaza değin kaldırılması gerekir."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yayımlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması üzerine CHP'den bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" sözleri kullanılmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafını paylaşarak, şu ifadelerle hedef göstermişti:

"Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir."