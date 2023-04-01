1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlahiyatçı Cemil Kılıç: Namazdan sonra kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir

İlahiyatçı Cemil Kılıç: Namazdan sonra kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir

Kılıçdaroğlu’nun seccade üzerinde durduğu fotoğrafla ilgili ilahiyatçı Cemil Kılıç "Evde seccade üzerinde namaz kıldıktan sonra o seccade kaldırılır. Kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir" dedi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:41
Takip Et

Cemil Kılıç'tan seccade açıklaması: Kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir

İlahiyatçı Cemil Kılıç: Namazdan sonra kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir
+
Aa
-

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğraf üzerinden hedef alınmasına yönelik tartışmalar ve açıklamalar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu bugün bir özür mesajı paylaşarak, “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.” dedi.

Tartışmalara dahil olan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç şunları söyledi:

"Evde seccade üzerinde namaz kıldıktan sonra o seccade kaldırılır. Kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir. Zira üzerine basılıp kirlenmesin diye bir sonraki namaza değin kaldırılması gerekir."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yayımlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması üzerine CHP'den bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" sözleri kullanılmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafını paylaşarak, şu ifadelerle hedef göstermişti:

"Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
3
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
4
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
5
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
7
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.