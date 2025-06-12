Cemil Tugay bin işçiyi çıkaracak: Sorumlusu sendikadır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Belediye bünyesinde çalışan işçilere yönelik bazı işten çıkarmalara gidileceğini belirten Tugay, "Son 5 yılda işe alınmış olan sendika yöneticisi yakınlarını işten çıkaracağız. Bundan sonra böyle bir şeye izin vermeyeceğimiz gibi geçmişteki hataları da düzelteceğiz" dedi.

"BAZI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ YAŞANDI"

Tugay, "Geçen haftalarda yaşadığımız toplu iş sözleşmesi dönemi oldu. Sendika düşmanlığı yapılmasını da kesinlikle reddediyorum. Hepimizin yüzleşmesi gereken noktalar var. Bazı rakamlar size vermek istiyorum. 2024'te 37 bin 700 çalışanla belediyeyi devraldım. O günden bugüne bazı personel hareketliliği yaşandı" dedi.

Cemil Tugay'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Temmuz ayı için Hazine ve İller Bankası'ndan 3,8 milyar TL ödenek gelecek. Temmuz ayında 3,5 milyar TL işçilerin maaş, prim ve vergi ödemelerine vereceğiz. Ayrıca 850 milyon TL de memurlara vereceğiz. Sadece personel gideriyle bile eksideyiz. Bu sürdürülemez

Burada bir önlem almak zorundayız. Daha önce anlatmaya çalıştım, sendikayla anlaşmazlığımızın temel noktasını açıklamaya çalıştım. Bizim iki tane sendikamız var. TÜRK İŞ bağlı Belediye-İş, diğeri DİSK'e bağlı Genel İş.

Geçen dönem anlaşmazlık yaşadığımız sendika Genel İş oldu. Onların temelde bizimle anlaşamama nedeni talep ettikleri ücretin düşük olması değil, aslında diğer sendika olan 2024 yılında seçimde beş gün önce yapılmış olan günün gerçeklerinin çok daha üzerinde ücret artışlarının yapıldığı anlaşmadır. Belediye İş sendikasına size vaadedilen artış hem belediye bütçesini anormal zorluyor hem de diğer sendikanın aynı şeyleri talep etmesi nedeniyle bizi anlaşmaz noktaya götürüyor, gereğini yapmak durumundasınız dedik, ne yazık ki olumlu bir cevap alamadık. Dava devam ediyor.

Yine o dönemde Belediye İş sendikasına 'Bu durumu düzeltmezseniz sizin üyeniz olan bazı çalışanlarla yollarımızı ayırmak zorunda kalırız. Bunu isteyerek yapmayacağız, mutluluk duymayacağız ama bunu yapmazsak belediyeyi sürdürmemiz mümkün değil.

BİN 30 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şu ana kadar olumlu dönüşleri olmadı. Bin 30 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş bulunuyoruz. Belediye İş sendikası belediye ve halkı düşünmeden içinde kendi ekmeklerini kazandıkları bu kurumu düşünmeden ısrarla bu anlayışsız noktada olurlarsa bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu direk sendikadır, biz değiliz."