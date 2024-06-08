Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı

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Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı

Cemre Baysel’in tatildeki bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu. Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel’in tatil keyfi dikkat çekti.

Son dizisi Sakla Beni'nin finalinin ardından tatile çıkan Cemre Baysel, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Baysel'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"KENDİMİ BEĞENDİRMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Baysel, güzellik algısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Oyuncu, "Fiziksel olarak kimseye kendimi beğendirmek zorunda değilim. Ben böyle mutluyum ve böyle çok yeterliyim" demişti.

YOĞUN SEZONUN ARDINDAN DİNLENME ZAMANI

Yoğun bir iş temposunun ardından tatile çıkan Baysel, yaz sezonunu açmış oldu.

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki rolüyle ön plana çıkan isim, şu sıralar dinlenmenin keyfini çıkarıyor.

BİKİNİLİ POZLARINA YORUM YAĞDI

Baysel'in bikinili pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

"Çok duru bir güzelliği var", "Bu doğal gülüş gerçek mi?", "Güzellik şaka mı?", "Sana bayılıyorum" gibi yorumlar dikkat çekti.

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