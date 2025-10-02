Cemre Baysel’in Blok3 ile aşk yaşadığı söylenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni dizisi Güller ve Günahlar ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Cemre Baysel’in rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Gerçek sonunda ortaya çıktı.

Murat Yıldırım ile başrol paylaşacak olan Cemre Baysel, son dönemde özel hayatıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Baysel'in ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkilinin hakkındaki gerçek sonunda ortaya çıktı.

5.jpg

GÜNLERDİR BLOK3 İLE AŞK YAŞADIĞI KONUŞULUYORDU

Baysel'in BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerindeki yerini almıştı.

u.webp

Son olarak Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçta her iki ismin de sosyal medya hesaplarında benzer açılardan fotoğraflar paylaşmasıyla bu iddia yeniden alevlendirmişti.

Birsen Altuntaş'ın Cemre Baysel ile Blok3 arasında bir birlikteliğin olmadığı, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Altuntaş maçtan yansıyan görüntülerin ise tesadüften ibaret olduğunu belirtti.

8.jpg

9-001.webp

9o.webp

