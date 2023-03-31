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Cemre düşmek için toprak arıyor. Söyleyin cemre nereye düşsün?

Cemre düşmek için toprak arıyor. Kentlerin durumunu gösteren bir fotoğraf “Söyleyin cemre nereye düşsün” yorumlarına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları ayrıca “Bunun adı kader mi” yorumu da yaptı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 09:50
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Cemre düşmek için toprak arıyor

Cemre düşmek için toprak arıyor. Söyleyin cemre nereye düşsün?
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Halk arasında ‘baharın müjdecisi’ olarak bilinen ‘cemre’ yılın belli dönemlerinde topraktaki ve sudaki sıcaklık artışlarına verilen isimdir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.

Konut yapımında son 10 yılda yaşanan artış özellikle büyükşehirlerin birer beton yığınına dönüşmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kentlerin geldiği durumu gözler önüne serdi. Baharın gelişini müjdeleyen cemrenin düşmesine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları “Cemre düşmek için toprak arıyor” yorumunu yaptı.

Özellikle deprem felaketinin yaşandığı dönemde şehirlerin geldiği durumu gösteren fotoğraflar daha çok dikkat çekiyor.

İşte o paylaşım:

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